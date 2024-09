Dal 9 settembre arriva la social card “Dedicata a te”

Dovrebbe essere in distribuzione anche a Modica (se l’INPS consegnerà l’elenco degli aventi diritto), da lunedì 9 settembre, la nuova carta ‘Dedicata a Te’ del valore di 500 euro a nucleo familiare per alimentari, carburante o abbonamenti tpl. Lo annuncia l’Assessore ai servizi sociali Chiara Facello, secondo quanto disposto dal ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste. A beneficiarne saranno un milione e 330mila nuclei familiari, con reddito Isee inferiore a 15.000 euro. La carta può esser ritirata agli uffici postali dopo aver ricevuto la comunicazione dal Comune di residenza. Sono esclusi i cittadini che usufruiscono di altri contributi pubblici. Per i possessori della carta, che abbiano i requisiti anche nel 2024, l’importo di 500 euro si ricaricherà automaticamente. La lista di prodotti acquistabili è stata ampliata rispetto al 2023, includendo anche prodotti Dop e Igp, ortaggi surgelati e prodotti da forno surgelati. I nuclei familiari potranno anche beneficiare della scontistica del 15% che il Governo ha assicurato anche quest’anno assieme alla Grande Distribuzione. Il primo acquisto con la Carta deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024 e l’importo totale assegnato deve essere interamente utilizzato entro il 28 febbraio 2025. Sul sito del Masaf sarà predisposta una sezione dedicata dove sarà possibile reperire maggiori informazioni.

