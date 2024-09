Nuovi arrivi in casa Ragusa Calcio

Nuovi arrivi per il Ragusa Calcio in vista dell’avvio della nuova stagione.

Ecco di chi si tratta: Vincenzo Tagliarino, Ranieri Ruffino, Giuseppe Scaglione.

Scheda dei giocatori

Vincenzo Tagliarino

Data di nascita 26/07/2005

Luogo di nascita Santo Stefano di Quisquina

Ruolo Centrocampista

Altezza 1.70

Peso Kg 68

Esperienze passate: 4 anni nel Palermo Calcio (dal 2019 al 2003), 3 anni nell’Adelkam.

Commento del giovane Tagliarino:

“Ho scelto Ragusa perché è una bella piazza, un bel progetto, e già si è creato il rapporto con la squadra”.

Ranieri Ruffino

Data di nascita 12/03/2004

Luogo di nascita Catania

Ruolo Terzino

Altezza 1.70

Peso Kg 65

Esperienze passate: Troina (stagione 21-22 serie D); Catanzaro (stagione 22-23 Primavera); Siracusa (stagione 23-24 serie D), Gioiese (stagione 23-24 serie D).

Commento del giovane Ruffino:

“E’ un progetto importante, sono contento di essere qui, darò tutto per questa maglia. Per quanto riguarda i miei compagni, mi sto trovando bene, è un bel gruppo”.

Giuseppe Scaglione

Data di nascita 05/05/2006

Luogo di nascita Palermo

Ruolo Terzino destro

Altezza 1.75

Peso Kg70

Esperienze passate: Palermo (8 anni nel settore giovanile e 2 anni in Primavera)

Commento del giovane Scaglione:

“Sono qui per confrontarmi nel mondo dei grandi, sono un ragazzo molto curioso, voglio imparare. Il mio sogno è arrivare in serie A”.

