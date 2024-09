In archivio “Eventi d’estate 2024” a Santa Croce Camerina

Cultura, divertimento, arte, sport, valorizzazione delle eccellenze. Si è chiuso con una grande partecipazione da parte della cittadinanza, dei villeggianti, ma anche dei tantissimi turisti che nel corso delle settimane estive hanno soggiornato nelle località del litorale, il cartellone di “Eventi d’Estate 2024”. “Abbiamo scommesso su una programmazione variegata in grado di esaltare le nostre specificità, con eventi che hanno impreziosito le bellezze che offre il territorio rendendolo ancora più attrattivo – evidenzia il sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino – È stato entusiasmante vedere le piazze piene di vita e di sorrisi, con tanti visitatori che ci hanno scelto come meta delle loro vacanze. Il nostro impegno è stato quello di migliorare i servizi e in questo senso abbiamo proseguito nel potenziamento dell’igiene urbana e della pulizia delle spiagge e abbiamo riproposto il servizio di Prevenzione spiagge, senza dimenticare il bus navetta che ha collegato Punta Secca a Santa Croce, rendendo più sicure le nostre strade e contribuendo a decongestionare traffico e parcheggi. Inoltre abbiamo continuato a lavorare l’accessibilità del litorale potenziando le postazioni per i diversamente abili e installando una rampa d’accesso a Torre di Mezzo. Crediamo molto nell’enorme potenziale del turismo e nelle importanti ricadute economiche e lavorative per Santa Croce e quindi siamo convinti di poter migliorare ulteriormente i servizi offerti e la promozione della nostra stagione che vogliamo rendere sempre più attrattiva. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per rendere questa estate così gradevole: dalla nostra squadra di assessori, consiglieri e sostenitori sino agli uffici comunali e ai volontari, passando per gli imprenditori e gli operatori del turismo che ci hanno supportato. Stiamo già lavorando ai prossimi appuntamenti di fine estate, primi tra tutti le celebrazioni in onore di Santa Rosalia, in programma a fine settembre”.

