Pozzallo. Tutto pronto per la 55ª edizione della Sagra del Pesce

Manca poco all’evento più atteso dell’anno a Pozzallo. La Sagra del Pesce giunta alla sua 55ª edizione si terrà anche quest’anno a Settembre dal 6 all’8 in Piazza delle Rimembranze che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio paradiso del pesce con numerose casette che proporranno le specialità più gustose della cucina marinara, per gli amanti del buon cibo e della cultura siciliana. L’evento celebra la tradizione marinara di Pozzallo con un’ampia varietà di piatti a base di pesce, preparati secondo le ricette locali. Una delle novità di quest’edizione è la presenza di show cooking, dove chef professionisti sveleranno i segreti delle loro ricette a base di pesce fresco. Un’occasione unica per imparare nuove tecniche culinarie e scoprire abbinamenti originali. Oltre agli show cooking, la sagra offrirà un’ampia scelta di street food di pesce, dal classico fritto misto a preparazioni più elaborate e ricercate. Un’esperienza gastronomica indimenticabile per tutti i palati.

Ma la Sagra del Pesce di Pozzallo non è solo cibo. La manifestazione prevede anche un ricco programma di spettacoli, musica musica dal vivo, mercatini, e tante altre attività che animeranno le serate e coinvolgeranno il pubblico di tutte le età. Si comincia Venerdì 6 settembre con l’esibizione del Corpo Bandistico Città di Pozzallo. A seguire social dance con Mary Arena e poi lo spettacolo a cura del gruppo Vintage Style Band Sabato 7 settembre aprirà la sfilata dei Musici e Sbandieratori città di Floridia che animeranno le vie della città. A seguire dalle 21:00 sul palco si alterneranno vari artisti tra musica e spettacolo. Ad aprire la serata i Double Band poi Serena Agosta & Band e infine lo show di Zio Potter direttamente da Italian’s Got Talent.

Infine c’è attesa per l’ultimo giorno della sagra domenica 8 settembre per il concerto di Paolo Meneguzzi che si terrà in piazza. Meneguzzi è un cantante pop che è stato ai vertici delle classifiche italiane e sudamericane e ha venduto oltre 2 milioni di dischi in tutto il mondo, realizzando più di 500 concerti. Nella sua carriera ha collezionato 15 dischi di platino, inciso 15 album di inediti e preso parte a cinque edizioni del Festival di a Sanremo. Sempre domenica, prima del concerto di Meneguzzi, si terrà la sfilata del gruppo folkloristico Il Carrubo, il musical Mondo Epico e il concerto de il Mito “The Sicilian Tenors” che tanto successo hanno avuto in Italia e all’estero. Le serate, avranno inizio tutte alle ore 19:00.

“Un appuntamento importante per la nostra città- dichiara il sindaco Roberto Ammatuna-che prosegue un’estate piena di successi con Pozzallo protagonista di eventi di grande richiamo per tutti”

“Anche quest’anno c’è grande entusiasmo per la Sagra del Pesce di Pozzallo-ha dichiarato il vicesindaco e assessore al turismo Raffaele Monte- che è uno degli eventi gastronomici più attesi in Sicilia e come ogni anno promette di essere un grande successo, richiamando l’attenzione di tanti turisti. Abbiamo scelto anche per l’edizione 2024 il mese di settembre per dare continuità al programma dell’estate e continuare a regalare momenti di intrattenimento anche dopo il periodo clou di agosto”

Salva