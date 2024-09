AVIS e Ragusa Calcio insieme per la stagione 2024/2025

Nell’ambito degli appuntamenti che vedono impegnati gli Azzurri sul sociale, il Ragusa Calcio ha organizzato una mattinata all’Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue.

I nostri azzurri dopo aver compilato un questionario, fatto il colloquio col medico, si sono sottoposti agli esami del sangue: il normale iter per poter essere donatore Avis, ovvero avere un’età compresa tra i 18 anni e i 60 anni, peso corporeo superiore ai Kg 50, stile di vita sano.

Perché donare?

Perché ogni giorno il sangue e gli emocomponenti sono un’esigenza prioritaria nelle strutture ospedaliere per interventi di primo soccorso, per interventi chirurgici e per curare malattie.

Il contributo di ogni singolo donatore è fondamentale per rispondere a questa richiesta ed è indispensabile per la vita, per la salute, per tutti.

Il Ragusa Calcio ringrazia il Presidente Avis il Dottor Paolo Roccuzzo, i Consiglieri Avis il Dottor Attilio Gregna e il Dottor Natalino Blundetto, per averci accolti nella struttura e averci donato cappelli, maglietta e bottiglietta acqua, targata Avis.

Salva