Incontro della 5^ B Geometra dell’Archimede (1973) di Modica

Annuale rimpatriata della classe 5^B geometra dell’istituto “Archimede” di Modica a 51 anni dal conseguimento del diploma. In un noto locale del modicano si sono ritrovati 18 su 22 ex compagni di classe con le rispettive mogli e con la presenza del prof Giovanni Rizzone che per tutti rappresenta il riferimento del percorso formativo di allora e sempre prezioso.

Ogni volta, in occasione di questi incontri, viene rivissuta l’antica storia dei ragazzi che nell’ anno 1969 intrapresero il percorso della

scuola per geometra ottenendo il diploma nel 1973. Adesso ancora insieme a mezzo secolo di distanza, tutti più o meno settantenni, ex impiegati, funzionari pubblici, liberi professionisti e avviati nell’ambito del commercio, ormai pensionati, ma con lo spirito sempre giovanile e pieno di entusiasmo.

È una tradizione che si ripete da diversi anni nell’armonia e nella gioia e ovviamente l’augurio è quello di ritrovarsi ancora per altri

appuntamenti futuri da vivere e festeggiare.