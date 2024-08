Nursind fiducioso sulle nuove nomine dirigenziali all’Asp di Ragusa

L’indizione dei concorsi da tempo bloccati per problematiche amministrative ed elettorali, la mobilità aziendale, le progressioni di carriera. Sono alcune delle sfide a cui sono chiamati i nuovi direttori dell’Asp di Ragusa, Sara Lanza nuovo direttore sanitario aziendale e Massimo Cicero nuovo direttore amministrativo. Lo annuncia il sindacato Nursind che si dice fiducioso per le nomine che si andranno a comporre il 2 settembre, in quanto “entrambi sono professionisti di grande esperienza e competenza, ognuno dei quali porta con sé una preziosa esperienza che sarà determinante per poter affrontare le sfide del prossimo futuro della sanità iblea”.

In una nota a firma del segretario provinciale Nursind, Giuseppe Savasta e dei dirigenti sindacali della segreteria, la sigla ricorda le altre figure da ricercare tramite i concorsi: quella di direttore sanitario dell’ospedale Giovanni Paolo II , di dirigente delle professioni sanitarie aree non ancora assegnate, di direttore della Psichiatria, di direttore della Pediatria di Ragusa, i direttori dei Distretti di Ragusa, Vittoria e Modica.

“Ci aspettiamo un confronto serio su questi argomenti per le mobilità extra ed intra aziendale – afferma Savasta – sulle progressioni di carriera per gli infermieri, sui fondi contrattuali sulle divise lavoro mai fornite dai precedenti direttori amministrativi e tanti altri argomenti di carattere sanitario organizzativo atte a migliorare i processi aziendali. Siamo fiduciosi – prosegue Savasta – che il nuovo assetto manageriale saprà imprimere una direzione alla governance aziendale chiara e decisa, guidando con determinazione e innovazione verso nuove organizzazioni volte alle risoluzioni delle problematiche presenti. Il loro impegno sarà fondamentale per migliorare e consolidare ulteriormente la nostra sanità provinciale. Porgendo i nostri migliori auguri per questi nuovi incarichi ci aspettiamo che questa nuova leadership possa valorizzare il lavoro degli infermieri, portando avanti i valori ed il rispetto che contraddistinguono questi fondamentali professionisti”.

