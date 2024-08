Ragusa, controlli del contingente INL Sicilia nei lidi balneari

Personale del contingente INL Sicilia ha effettuato nei giorni scorsi controlli ispettivi nei lidi balneari di alcune località marittime ragusane.

L’ispezione, resa necessarie per la prevenzione del territorio in materia di sicurezza e lavoro, è stata eseguita dagli Ispettori INL, in collaborazione con Il NIL di Ragusa, con i Carabinieri e con la Guardia Costiera- corpo della Capitaneria di Porto di Pozzallo.

L’attività di uno stabilimento balneare è stata sospesa per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro: nel corso dei controlli sono state riscontrate la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, gravi carenze nell’impianto elettrico e la mancata adozione di idonee misure di prevenzione incendi. I Funzionari Ispettivi hanno altresì impartito prescrizioni obbligatorie per imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo.

Le violazioni accertate hanno determinato a carico del titolare dell’impresa ammende per oltre 4.000 euro e sanzioni amministrative per oltre 5 mila euro, in aggiunta alle sanzioni irrogate dalla Guardia Costiera.

