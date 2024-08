Scuola: tutti i ponti del 2024-2025

Le interruzioni delle lezioni per l’anno 2024/2025 saranno più lunghe del solito. In particolare sanno le vacanze di Natale e per i ponti di fine Aprile-inizio Maggio a fare la differenza.

Si inizierà dal primo Novembre (giornata in cui si celebrano i Tutti Santi): trattandosi di un venerdì, sarà possibile godere di una prima pausa di tre giorni nel calendario scolastico. Subito dopo, invece, per l’Immacolata (8 dicembre) non si prevede alcun ponte in quanto quest’ultima festività cadrà nel fine settimana.

A rimediare saranno tuttavia delle lunghe vacanze natalizie. Le istituzioni scolastiche, infatti, sospenderanno le lezioni venerdì 20 Dicembre, dal momento che il Natale cadrà di mercoledì, per poi riprenderle martedì 7 Gennaio, dopo una lunga pausa di 17 giorni. Successivamente ci imbatteremo nelle vacanze pasquali che si estenderanno da venerdì 18 fino a martedì 22 aprile, compresi. Poi, solo due giorni di scuola e vi sarà il 25 Aprile (la festa della Liberazione) con un altro ponte di tre giorni.

Tra gli ultimi ponti ci sarà quello del Primo Maggio che, cadendo di giovedì, prevederà una mini pausa di quattro giorni prima della fine dell’anno scolastico. Infine, l’ultima vera sosta riguarderà la Festa della Repubblica (2 Giugno) per la quale è previsto un ponte da sabato 31 maggio, poco prima del termine delle attività didattiche.

Salva