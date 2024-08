Reunion di ex studenti a quasi 50 anni dal diploma

Sono trascorsi quasi cinquant’anni dalla Maturità. E’ stato bello ritrovarsi dopo tanto tempo per una piacevole cena, da consumare insieme, ricordando i trascorsi passati tra i banchi di scuola, dove non si vedeva l’ora di finire, per andare incontro a non si sa cosa. Eppure, a pensarci bene gli anni più belli ognuno di noi li ha passati tra i banchi di scuola. Un incontro voluto da tutti – ha dichiarato qualcuno di quelli che parecchi anni fa, apparteneva alla categoria dei giovani, anche se oggi la categoria è un po’ cambiata, ma non conta, come si dice in questi casi ciò che conta è lo spirito, e il sentirsi “giovani” dentro. Stiamo parlando dei vecchi giovani della 5^ A del Liceo Scientifico “G. Marconi” di Scicli. E’ stata una serata tra vecchie glorie, in cui abbiamo piacevolmente ricordato i tempi passati insieme, dietro i banchi di scuola. Sono trascorsi quasi cinquant’anni dal diploma, ma nessuno di noi si è arreso. Momenti come questi – ha detto Franco Paolino – ti fanno capire quanto è importante l’amicizia, perché anche a distanza di tempo capisci i valori veri di quell’amicizia che resta indelebile nel tempo. Una splendida serata in cui ci siamo potuti riabbracciare, tra le mille emozioni, che in queste occasioni non possono mancare, con l’immancabile impegno di ritrovarci presto, per rivivere altri momenti piacevoli e immensi, vissuti ieri sera.



