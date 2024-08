Scoglitti. Cadono dalle scale di b&b dopo che si è staccato un muro

Un anziano e un bambino, nonno e nipote, sono caduti mentre scendevano le scale di un b&b alla periferia di Scoglitti dopo che per cause da accertare si è staccato un muretto.

Entrambi sono stati trasportati al Guzzardi di Vittoria da personale del 118 dove li hanno sottoposti ad accertamenti e dove sono attualmente ricoverati. Entrambi hanno riportato ferite per cui si è resa necessaria la degenza in ospedale . Sul posto oltre ai vigili del fuoco personale dell’ufficio tecnico del Comune per accertare la causa del crollo.

fonte: Gianni Di Gennaro

