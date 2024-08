OMS. Emergenza sanitaria per contenere il vaiolo delle scimmie

(gr) Secondo la dichiarazione dell’istituzione medica internazionale, si precisa che oltre all’OMS, nella realizzazione del piano sono coinvolti gli Stati membri, i partner, compresi i centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, le comunità, e i ricercatori mondiali. L’OMS ha anche osservato che gli sforzi si concentreranno su coloro che sono più a rischio, compresi i soggetti a diretto contatto con coloro che si sono ammalati di recente, oltre agli operatori sanitari, per interrompere le catene di trasmissione. Il 14 agosto scorso , l’OMS ha dichiarato il virus mpox un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale, dopo che lo scoppio dell’infezione virale nella Repubblica Democratica del Congo si è diffuso nelle aree limitrofe. La recente epidemia è un ceppo mutante del virus che uccide fino al 10% delle persone infette e ha un “potenziale pandemico”. La nuova variante del virus mpox, chiamata clade 1b, sembra essere letale quanto il suo predecessore, ma si è evoluta in modo tale da poter eludere il suo rilevamento. L’agenzia ha dettagliato che finora quest’anno ci sono stati 3.101 casi confermati, 15.636 casi sospetti e 541 decessi per la malattia in 12 paesi del continente. Questo dato implica che a poco più di tre mesi dalla fine dell’anno è già stato superato il numero di casi nel 2023, che ammontava a 14.838. A sua volta, l’agenzia indica la Repubblica Democratica del Congo (RDC) come epicentro dell’epidemia. La nazione centrafricana colpita da guerre civili e diverse guerre regionali concentra quasi tutti i casi segnalati, con 16.800 sospetti o confermati e almeno 500 morti per mpox in quel paese. Il prossimo nella lista dei Paesi più colpiti dall’epidemia è il vicino Burundi, dove sono stati registrati 173 casi (39 confermati, 134 sospetti), con un aumento del 75% in una settimana.

Per evitare il rischio di essere infettati sono sconsigliati viaggi in Africa in questo particolare periodo, dichiarato potenzialmente pandemico.

