Ragusa. Ordinano al ristorante ma non pagano. Denunciati

Avevano ordinato presso un ristorante di Ragusa cibo per un ammontare di oltre 50 euro che si sono fatti recapitare a domicilio.

Al momento della consegna l’uomo, riferendo di aver smarrito il portafogli, si impegnava a saldare il conto l’indomani mattina circostanza che di fatto non è avvenuta.

A seguito della denuncia querela sporta presso gli uffici della Questura da parte del titolare del ristorante, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha avviato immediate indagini che hanno permesso, nel giro di poco, tempo di indentificare e denunciare in stato di libertà i due soggetti, un trentenne ragusano e una trentaduenne vittoriese, per insolvenza fraudolenta.

