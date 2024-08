Approda al Castello di Donnafugata la rassegna “Metti un Libro a Teatro”

Mercoledì 28 agosto, alle 21, il Castello di Donnafugata ospiterà il primo dei due spettacoli inseriti nella rassegna “Metti un Libro a Teatro”, all’emblema della sicilianità. Mercoledì 28, l’appuntamento è con Paolo Briguglia in “Un Amore”, tratto dal romanzo di Dino Buzzati.

Il 9 settembre, sempre con inizio alle 21, invece, sarà la volta di “Le città Visibili”, tratto dal romanzo di Italo Calvino, con Enrico Lo Verso.

Il programma è sostenuto dal Ministero della cultura, in collaborazione con il Comune di Ragusa.

In entrambi gli spettacoli, prodotti da Ergo Sum Produzioni, la regia sarà curata da Alessandra Pizzi.

Gli spettacoli rientrano nel format Metti un Libro a Teatro, una rassegna itinerante nata con lo scopo di riscoprire i grandi classici della letteratura, e di realizzare una rete tra luoghi della cultura, costituendo un “itinerario” tra musei, biblioteche, rendendoli sempre più luoghi di aggregazione, attraverso un’offerta culturale nuova.

I biglietti sono in vendita su www.ciaotickets.com

Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 327 909711.

Salva