Flash Mob del Modica Gospel Choir al matrimonio di Costina e Javier a Ragusa

Il Modica Gospel Choir ha regalato un momento indimenticabile al matrimonio di Costina Matei e Javier Rodriguez, celebrato nella Chiesa del Carmine di Ragusa. Dopo la toccante cerimonia officiata da Don Cesare, i membri del coro gospel, diretti dal maestro Giorgio Rizza (Special guest Aurelio Pitino) hanno sorpreso gli sposi e gli invitati con un emozionante flash mob.

Infiltrati tra i presenti, i componenti del Modica Gospel Choir hanno improvvisato una performance coinvolgente e appassionata, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Con il brano “I love to praise Him”, il coro ha scatenato una vera e propria esplosione di gioia e di canti, coinvolgendo gli sposi e tutti i presenti anche con “Glad to be in the service”.

Il flash mob è proseguito all’esterno della chiesa, con brani “Oh happy day” e “I feel your spirit”, regalando momenti di pura felicità e incredulità a tutti i presenti. Costina e Javier, lei rumena, lui cubano, hanno potuto vivere un matrimonio indimenticabile, reso ancora più speciale dal tocco magico del Modica Gospel Choir.

L’artefice della sorpresa è stata l’amica degli sposi, Nina Jovanovic.

