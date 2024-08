Via San Giovanni Battista a Pozzallo. I residenti si lamentano

“Segnaliamo la presenza di un elevato numero di auto e moto che transitano in Via San Giovanni Battista, quartiere Raganzino. Noncuranti di tutto, gli automobilisti parcheggiano sui marciapiedi. Un’autentica vergogna! La situazione crea notevoli disagi ai pedoni, che si vedono costretti a spostarsi pericolosamente per evitare i veicoli in transito”. Sono alcuni cittadini del popoloso quartiere a lamentare una situazione assai spiacevole. Non sono bastate le segnalazioni ai vigili urbani di Pozzallo, gli spiacevoli inconvenienti sono proseguiti senza batter ciglio. Alcuni, addirittura, sono stati privati dall’ingresso presso le proprie case, non potendo accedere per colpa dei parcheggi scriteriati.

Il tutto è racchiuso in una missiva inviata alla nostra redazione, con alcune fotografie a corredo della stessa.

“Di notte non si vede nessuno – continua la missiva – Solo in qualche rarissima occasione abbiamo notato girare un’auto della polizia, ma non ci risulta siano state elevate multe. E anche se in quelle rarissime occasioni fosse successo, non è cambiato nulla: basta vedere le foto scattate e inviate anche a chi di dovere. Davvero nulla è cambiato!”.

Chiediamo. Possibili soluzioni? “Vogliamo che si faccia qualcosa in fretta e definitivamente. Ci sono tutti i modi per intervenire e chiediamo che vengano utilizzati. Anche noi paghiamo le tasse e non ci sembra il caso di trascurarci in questo modo”.

Chiediamo ancora. Che si può fare? “Farsi vedere più spesso, in primis i vigili, e multare i trasgressori. Chiediamo troppo?”

