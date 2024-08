Modicaltra. Si parla della legge sull’autonomia differenziata

Mercoledì 28 agosto prossimo, alle 19, a Modica, presso il parco “san Giuseppe ‘u Timpuni”, Francesco Pallante – professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Torino e recentemente autore per Einaudi del volume “Spezzare l’Italia” – parlerà della legge sull’autonomia differenziata, mostrandone sia il funzionamento e le logiche di fondo, che le ricadute concrete a livello nazionale e locale.

Sarà l’occasione per introdurre in città un dibattito sano e costruttivo su un tema delicato e decisivo per le comunità del sud del Paese. L’incontro è promosso dall’Associazione “Modicaltra”, ed è ad ingresso libero.

Sarà presente, inoltre, un banchetto per la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge n. 86/2024 sull’autonomia differenziata, a cura del Comitato cittadino per il referendum sull’autonomia differenziata.

Salva