Spettacoli, bambini in festa a Donnalucata lunedi prossimo

Animarte presenta Bambini in festa. Lunedì 2 Settembre 2024 dalle ore 20:00 alle ore 24:00 un evento finanziato dal Centro Incontro di Donnalucata con la collaborazione del Comune di Scicli e l’amministrazione presieduta dal sindaco Mario Marino.

Il fine è di dare inizio ad un percorso di integrazione e socializzazione tra vecchia e nuova generazione.

“Come assessore con delega ai Centri Incontro -dichiara l’assessore Gianni Falla – in collaborazione con l’assessora Valeria Timperanza, con delega alle borgate abbiamo spinto per avere Animarte nel nostro territorio per far sì che i Centri Incontro siano punti di riferimento, confronto e crescita tra generazioni.

Il Villaggio sarà accessibile a tutti gratuitamente.

Vi sarà l’allestimento di 60 postazioni di gioco in legno, un’area Kids dedicata a bambini in età prescolare, un laboratorio creativo di pittura su tela con 60 tele gratuite, uno spettacolo di teatro comico in compagnia del clown Lacoste dal titolo “Il bello, il brutto ed il cretino”.

Sarà una giornata dedicata all’infanzia e alla famiglia quale momento di socializzazione ed inclusione, con attività ludiche, creative e teatrali legate alla tutela dell’ambiente con scopo educativo e relazionale.

L’area gioco e l’uso esclusivo di moduli costruiti in legno porrà l’attenzione sulla necessità di ridurre l’utilizzo e consumo di plastica. La proposta di giochi di abilità,

inoltre, da un lato stimolerà la manualità fine e la concentrazione dei bambini, dall’altro favorirà un atteggiamento attivo da parte dei genitori che finalmente giocano con i propri figli.

I laboratori di pittura su tela avranno a tema l’ambiente.

Lo spettacolo di teatro comico coinvolgerà direttamente il pubblico adulto facendolo diventare vero protagonista della performance teatrale, e vuole anch’esso porre l’attenzione dei bambini sull’importanza del sapersi mettere in gioco e sulla necessità di un proprio positivo protagonismo.

“Lasciamo i cellulari e mettiamoci in gioco con i bambini” è il motto dell’iniziativa.

Il Sindaco, la Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio e i consiglieri ringraziano per l’iniziativa tutti i componenti del direttivo ed i soci del Centro Incontro di Donnalucata.

