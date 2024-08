Ragusa. L’Amministrazione assegnerà 22 orti urbani nella Vallata Santa Domenica

L’Assessorato allo Sviluppo Economico del comune di Ragusa intende procedere all’assegnazione di Orti Urbani, da destinare esclusivamente a coltivazione di ortaggi, secondo le modalità previste nel “Regolamento Comunale Orti Urbani” approvato con DCC n. 50 del 08/07/2024. Gli orti saranno concessi in conduzione ai cittadini residenti nel territorio comunale che ne faranno richiesta.

Il 30% dei lotti messi a bando verrà assegnato ad Associazioni, Enti no profit e scuole che ne faranno richiesta per finalità socioassistenziali purché posseggano una sede e risultino operanti all’interno del Comune di Ragusa.

A darne notizia è l’assessore allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari, il quale evidenzia che “da un punto di vista sociale gli Orti Urbani hanno la finalità di promuovere momenti di socializzazione e di sviluppo di un’economia sostenibile, etica e rispettosa dell’ambiente nella realtà locale, in quanto si tratta di luoghi di comunità e di benessere grazie ai quali si favorisce lo stare insieme, il passare il tempo all’aria aperta e anche un’alimentazione sana e di qualità, com’è nella tradizione del nostro territorio. Gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende realizzare sono chiari: incrementare l’interesse dei cittadini verso gli spazi verdi, promuovere aree di aggregazione sociale e favorire lo scambio sociale, facilitando, nello stesso tempo, il recupero di aree verdi diminuendone il degrado. Occuparsi di un piccolo appezzamento di terreno significa partecipare alla gestione e prendersi cura del terreno pubblico. Per queste ragioni – conclude l’assessore – oltre alla funzione ricreativa, gli orti sociali rappresenteranno un centro di cultura agricolo-socio-ambientale di notevole interesse”.

Si tratta di 22 lotti, di circa 25 mq ciascuno, localizzati lungo i terrazzamenti della Vallata Santa Domenica e con accesso da via Natalelli.

All’interno dell’area sono presenti 7 casette in legno per il ricovero degli attrezzi, da condividere una ogni 3 orti, due compostiere, due frutteti e sentieri di accesso comuni a tutti gli assegnatari.

Per poter avere in concessione un orto urbano, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

– essere residenti nel Comune di Ragusa, e nel caso delle associazioni, enti no profit, scuole, ecc. e avere sede e operatività all’interno del Comune di Ragusa;

– non essere conduttore di azienda agricola;

– non avere in uso, in concessione, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili posti nel territorio del Comune di Ragusa;

– non essere già concessionario di orto urbano assegnato dal Comune di Ragusa.

L’istanza, presentata in busta chiusa, dovrà recare all’esterno la denominazione dell’operatore ed il relativo indirizzo e la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per la concessione in uso di n. 22 Orti Urbani Terrazze Vallata Santa Domenica”. Le domande possono essere presentate in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune c.so Italia n. 72 o a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it entro le ore 12.00 del giorno 5 ottobre 2024.

Il bando, la modulistica, il regolamento e ulteriori approfondimenti sono reperibili al link https://www.comune.ragusa.it/it/news/assegnazione-di-22-orti-urbani-allinterno-della-vallata-santa-domenica all’interno del sito istituzionale del Comune di Ragusa.

