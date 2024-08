Calcio, Tasca è il nuovo allenatore del Frigintini Città di Modica

L’APD Frigintini ha deciso di assegnare la propria panchina all’esperto Angelo Tasca, dando un netto strappo in avanti per poter affrontare il campionato di Promozione nel migliore dei modi . Tasca prende il posto del dimissionario Massimo Battaglia, che proprio in estate si era legato alla formazione della frazione agricola modicana, che milita nel campionato di Promozione.

“Piena fiducia sulle capacità del neo allenatore sia per il suo carisma oltre che per la sua professionalità ed esperienza nella categoria – dicono dalla società rossoblu – Adesso si procederà con un veloce recupero della squadra puntando sulla collaborazione tra il neo allenatore e il DS Cappello i quali hanno già diversi nomi sul taccuino oltre che un ottimo gruppo di giovani al seguito.