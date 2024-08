Immobili comunali dati in gestione ad associazioni. Interrogazione di Spadaro

Continua a chiedere chiarimenti al Sindaco il consigliere comunale, Giovanni Spadaro. Questa volta Il rappresentante del PD, chiede di conoscere quali sono gli immobili di proprietà comunale che sono stati dati in comodato d’uso, e quali benefici ne trae il Comune, ricordando sempre che la Corte dei Conti ha posto come obiettivo per il Comune di mettere a reddito tutto il patrimonio immobiliare in suo possesso. È Stato fatto? O ancora si continua a fare finta di nulla.

