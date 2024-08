Brutta figura per la città di Noto per il concerto di Morricone

È stato annullato poco prima di iniziare l’evento dedicato a “Ennio Morricone”, previsto ieri sera, a Noto. Un importante evento culturale con il Tributo a Ennio Morricone, eseguito dall’Orchestra Filarmonica di Reggio Calabria, nell’ambito della rassegna “Teatri di Pietra”. Alla base dell’annullamento dello spettacolo a pagamento, pare siano stati staccati troppi biglietti rispetto al numero previsto. Evidentemente, qualcuno si sarà fatto prendere troppo la mano, non pensando al danno che poteva causare nello staccare più biglietti rispetto a quanti ne erano stati autorizzati. Qualche tafferuglio tra organizzatori e le persone che avevano acquistato i biglietti, costretti ad abbandonare “la nave” che rischiava di andare a picco. Alla fine, qualcuno di buon senso ha pensato bene di annullare l’evento, per evitare qualche possibile rissa tra gli avventori che avevano pagato il biglietto e non potevano assistere allo spettacolo. Il sindaco di Noto, Corrado Figura, molto amareggiato per quanto accaduto, ha espresso profondo disappunto come si legge in una nota del Comune-, definendo la situazione “inaccettabile per un evento di tale rilievo”. Tanta la confusione e l’incredulità tra coloro che erano in possesso di regolari biglietti, ma non sono riusciti a trovare posto. Il Comune di Noto ha prontamente avviato un’indagine interna per fare chiarezza sui motivi di tali disguidi e ha richiesto all’organizzazione di predisporre immediati rimborsi per tutti coloro che non hanno potuto assistere allo spettacolo. Tante le proteste, contro gli organizzatori che hanno arrecato un danno di immagine alla città di Noto. L’atteggiamento del pubblico che era riuscito a trovare posto, e che per rispetto degli altri ha abbandonato l’evento, è stato un esempio di grande signorilità. “La nostra amministrazione – ha detto il Sindaco – intende ottenere risposte chiare dagli organizzatori su quanto accaduto e sui gravi disagi che hanno coinvolto cittadini e turisti”. Intanto il Comune di Noto, intende prendere seri provvedimenti, per tutelare i diritti dei partecipanti.

