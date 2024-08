Arriva al Vittoria Calcio il talento argentino Francisco Filippi

La società FC Vittoria ASD annuncia l’arrivo di un nuovo importante elemento nella rosa della prima squadra: si tratta di Francisco Filippi, talentuoso calciatore argentino, che si unisce al club biancorosso per la stagione 2023-2024. Con l’arrivo di Filippi, il Vittoria rafforza ulteriormente il proprio organico, puntando su un giocatore di grande esperienza e qualità, capace di fare la differenza in campo.

Francisco Filippi, nato in Argentina, ha un curriculum di tutto rispetto. La sua carriera inizia nelle giovanili del prestigioso Colon de Santa Fe, uno dei club storici del calcio argentino, dove ha militato dal 2015 al 2016. Il suo talento gli ha permesso di esordire nella Serie A argentina con il Colon de Santa Fe, dove ha giocato per due stagioni (2015-2016 e 2017-2019).

Dopo l’esperienza nel suo paese natale, Filippi ha fatto il salto in Europa, trasferendosi in Portogallo, dove ha vestito la maglia del Freamunde nella Serie B portoghese nella stagione 2016-2017. Successivamente, ha avuto un’esperienza significativa negli Stati Uniti, dove ha giocato per il Milwaukee Torrent (2019-2020), club che milita nei campionati di calcio statunitensi. Il suo ritorno in Argentina lo ha visto protagonista con la maglia dell’Union de Sunchales, dove ha militato dal 2020 al 2023 in Serie C argentina.

L’ultima esperienza di Filippi è stata in Italia, nella Serie D con il Lavello, nella stagione 2023-2024, dove ha dimostrato di essere un giocatore di grande valore, capace di adattarsi ai diversi stili di gioco e di portare un contributo significativo alla squadra.

“Sono molto felice di essere qui al FC Vittoria. Ho sentito parlare molto bene di questo club, della sua storia e della passione dei tifosi. Per me è un onore vestire questa maglia e non vedo l’ora di scendere in campo e dare il massimo per questa squadra. Voglio ringraziare la società per la fiducia riposta in me, e sono sicuro che insieme ai miei nuovi compagni potremo fare grandi cose. Forza Vittoria!”

