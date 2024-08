Incentivi alle nuove assunzioni e non solo. I provvedimenti regionali per il lavoro

L’Assessorato Regionale al Lavoro ha destinato la somma di 40.102.530 euro per incentivare l’assunzione dei disoccupati e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo da parte di aziende con sede operativa in Sicilia. A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate che negli ultimi mesi ha seguito direttamente insieme all’Assessore Nuccia Albano e al Dirigente Foti per questo importante provvedimento atteso da mesi che si va a sommare al precedente da 50 milioni già programmato dalla Regione ad inizio anno dall’Assessorato alle Attività Produttive. “La dotazione pari 40.102.530,00 di cui 28.071.771,00 relativi al FSE+ e 12.030.759,00 relativi al contributo nazionale e regionale sarà ripartita con procedura a sportello fino ad esaurimento delle risorse. Le aziende che possono beneficiarne sono quelle individuate dalla cosiddetta “strategia di specializzazione intelligente” (S3) che operano nei settori dell’agricoltura, dell’efficientamento energetico, del turismo, delle telecomunicazioni, dell’innovazione digitale, della ricerca scientifica, dell’assistenza sanitaria e sociale, della gestione dei rifiuti. Per parteciparvi le aziende devono collegarsi sul portale di Sicilia Digitale SPA (www.siciliadigitale.it) in una giornata ben precisa individuata dalla Regione che a breve sarà comunicata tramite un nuovo avviso. Le istanze verranno accolte in base all’orario di presentazione. Il Governo regionale ha destinato oltre 90 milioni di euro per incentivare l’occupazione favorendo sia le nuove assunzioni che la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Ritengo sia una cifra importante che possa rimettere in moto gli ingranaggi del mercato del lavoro siciliano in tutti i settori produttivi. Non posso che complimentarmi in primis con il Presidente Schifani e quindi con l’Assessore Albano e con il Dirigente Generale Foti per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi a servizio dei lavoratori siciliani. Al contempo invito tutte le aziende del territorio, tramite i propri commercialisti, ad attivarsi nella preparazione della domanda (che si trova sul sito istituzionale della Regione) per non farsi trovare impreparati in occasione del click day”.

Salva