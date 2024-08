Washington: 1,6 miliardi $ per impianti semiconduttori in Texas e Utah

Gli Stati Uniti investono 52,7 miliardi di dollari per aumentare la competività con la Cina per la produzione di semiconduttori. Texas Instruments, infatti, ha comunicato venerdì di avere raggiunto un accordo preliminare con lo U.S. Department of Commerce (DoC, il ministero del Commercio di Washington) per 1,6 miliardi di dollari in fondi diretti per impianti di produzione di semiconduttori in Texas e Utah. Il finanziamento rientra nel Chips and Science Act, siglato nell’agosto 2022 dal presidente Joe Biden (programma da 52,7 miliardi di dollari di sovvenzioni per ricerca e produzione nel settore dei chip in Usa, che prevede inoltre di ottenere tra 6 e 8 miliardi di dollari di credito d’imposta dallo U.S Department of the Treasury (DoT, il ministero del Tesoro). Un comparto quello dei semicondittori estremamente strategico nell’economia mondiale soprattutto nella competizione tra Cina e Stati Uniti.

Salva