Comisano muore in incidente stradale. C’è anche un ferito grave

Un altro morto sulle strade iblee. Stavolta è toccato ad un giovane originario di Comiso, Rosario Pace, 26 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto sulla Sp 20, al km 3 + 800, Comiso- Santa Croce Camerina. Lavorava in un agriturismo a Scornavacche e stava rientrando a casa. C’è anche un ferito grave, un comisano di 39 anni, tuttora in prognosi riservata. Il giovane che è deceduto era alla guida di una Renault Modus che, per cause in via di accertamento, si è scontrata con la Clio guidata dal ferito.

