Crolla palo della pubblica illuminazione in piazza: Ferite tre persone

Letojanni Si è sfiorata una possibile tragedia a Letojanni, nel messinese. Per cause ancora in fase di accertamento è caduto un palo della pubblica illuminazione nella centralissima piazza cittadina, finendo addosso ad alcune persone che in quel momento stazionavo in piazza. Da quanto si è appreso, pare che le persone colpite dal palo e rimaste ferite siano tre, tra cui una donna, che sarebbe quella che ha subito maggiori ferite. Sulla vicenda indagano i carabinieri, mentre i tecnici dell’Ente stanno cercando di capire cosa abbia causato la causa del crollo del palio dell’illuminazione.

