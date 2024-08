Cina. L’allagamento di una miniera di carbone provoca tre morti

(gr) La tragedia è avvenuta sabato scorso intorno alle 17, quando nella zona colpita si trovavano impegnati dieci lavoratori. Due sono riusciti a salvarsi, mentre altri 8 non ce l’hanno fatta a mettersi in salvo dopo l’improvviso allagamento avvenuto nella miniera di carbone nella provincia di Shandong, nella Cina orientale. Questo incidente si aggiunge ad altri avvenuti recentemente nelle miniere di carbone in Cina. A maggio, cinque persone sono rimaste uccise in un incidente nella provincia nordorientale di Heilongjiang, e ad aprile quattro sono decedute in una miniera nella provincia centrale di Hunan. Anche se la Cina ricava circa il 60% della sua energia dal carbone, le miniere di carbone continuano ad essere teatro di tragedie. Tuttavia, le statistiche ufficiali mostrerebbero che, negli ultimi anni, il numero degli incidenti mortali sarebbe diminuito notevolmente nel Paese. Secondo i dati ufficiali dello scorso anno, il settore minerario cinese ha registrato più di 3.000 morti tra il 2018 e il 2023, il che rappresenta una riduzione del 53,6% rispetto ai cinque anni precedenti.

