Furto con scasso ai danni del Bam di Ragusa

Furto con scasso la scorsa notte al Bam di Ragusa, l’esercizio che si trova all’interno del parco “Giovanni Paolo II”. Le telecamere di videosorveglianza hanno catturato le immagini di un uomo che si è introdotto nel locale approfittando della chiusura estiva per rubare bottiglie di alcolici. Il Bam, noto punto di ristoro della città, era chiuso per ferie e pertanto non c’era denaro in cassa al momento del furto. Le autorità stanno esaminando i filmati per identificare il responsabile del colpo.

