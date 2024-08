La Regione “premia” i Comuni Iblei per i riconoscimenti ottenuti

L’Assemblea Regionale Siciliana, in sede di approvazione della finanziaria, ha stanziato la somma di 1.250.000 euro che saranno ripartiti dall’Assessorato agli Enti Locali ai Comuni Siciliani che si fregiano dei riconoscimenti Bandiera Blu, Bandiera Lilla, Bandiera Verde, Plastic Free e Borgo d’Italia. La Provincia di Ragusa ottiene la cospicua somma di 187 mila per sette comuni beneficiari: Ragusa, Modica, Ispica, Pozzallo, Scicli, Vittoria e S.Croce. Nel dettaglio Ragusa ottiene 49.874 euro dai riconoscimenti Bandiera Blu (44.409) e Bandiera Verde (5.465). Modica ottiene 46.334 euro dalla Bandiera Blu (34.813) e Bandiera Lilla (11.520). A Pozzallo vanno 21.671 suddivisi in 18.200 euro come Bandiera Blu e 3471 come Bandiera Verde. Ispica ottiene tre riconoscimenti diversi da Bandiera Blu (16.913), Verde (3373) e Lilla (4746) per un totale di 25.033. Vittoria, Scicli e S.Croce ottengono rispettivamente 5098, 3761 e 3180 euro dalla Bandiera Verde. Infine Monterosso Almo riceverà 32.176 euro dalla ripartizione per i Comuni che si fregiano del titolo di Borgo d’Italia. Il bilancio dei contributi nelle parole dell’Onorevole Ignazio Abbate: “Direi che come cittadini della provincia di Ragusa ci possiamo ritenere soddisfatti dei risultati ottenuti perché portano tra i monti iblei una discreta somma che permetterà ai comuni di intervenire per la promozione turistica e la valorizzazione delle risorse del territorio. Come rappresentante politico di questa parte di Sicilia, l’obiettivo è quello che non solo sette comuni possano beneficiare di questi contributi ma l’insieme delle dodici città iblee. Chiaramente non è un percorso semplice e per portarlo a termine ci vuole necessariamente la collaborazione delle Amministrazioni Locali ma è indubbio che la strada intrapresa nel 2022, all’indomani della nostra elezione, sia quella giusta da percorrere. Personalmente mi sono speso tantissimo per il riconoscimento da parte della Regione degli sforzi fatti dagli enti locali per ottenere Bandiere o titoli vari. E finalmente da un paio d’anni questo avviene puntualmente come dimostra anche l’incremento di città beneficiarie di questi aiuti”

