I benefici del matrimonio secondo Brad Wilcox…di Giannino Ruzza

Brad Wilcox, professore di sociologia e direttore del National Marriage Project presso l’Università della Virginia, ha scritto di recente il libro “Get Married: Why Americans Should Defy the Elites, Forge Strong Families, and Save Civilization”. In un’epoca in cui i divorzi sono in aumento e i matrimoni in calo, il libro di Wilcox è un’opera controculturale. L’autore, che è anche professore, marito e padre, ha discusso sul perché il matrimonio sia la decisione migliore che si possa ancora prendere. C’è stata – afferma Wilcox – una più ampia gamma di cambiamenti culturali che si sono allontanati dal matrimonio. Quando i costumi su sesso, matrimonio e famiglia sono cambiati negli anni ’60 e ’70, tutti ne sono stati colpiti, ma penso che la classe operaia e gli americani poveri siano stati particolarmente colpiti dai cambiamenti normativi. Inoltre, questo è in parte dovuto alle nostre leggi e politiche. Il passaggio al divorzio senza colpa è un fattore che ha minato la fede delle persone nell’affidabilità del matrimonio. Non sto dicendo che dovremmo tornare al modello di legge sul matrimonio degli anni ’50, ma il modo in cui gestiamo il divorzio ha minato la fede di molte persone, soprattutto degli uomini, nel matrimonio. È anche vero che se si affronta e si tratta il matrimonio in modo cavalleresco o egocentrico, allora è molto probabile che si fallisca nel matrimonio, sia in termini di divorzio che di essere ragionevolmente felici. Il matrimonio ha più probabilità di prosperare quando ogni coniuge cerca di essere generoso verso l’altro. Nel suo libro Wilcox parla di come un matrimonio in cui la famiglia è al primo posto, riconosce anche che il matrimonio è una fonte di sicurezza finanziaria, una fonte di solidarietà sociale, un modo per stare con i propri parenti e, soprattutto, è finalizzato al benessere dei figli che si hanno. Un altro aspetto è che le persone sono indipendenti, il che le rende meno inclini a frequentare qualcuno con un occhio al matrimonio, così una volta sposate, è meno probabile che ci sia il pieno spirito di comunione. Un esempio concreto è il fatto che il più delle persone tiene conti correnti separati, il che è più un approccio “io prima di tutto” al denaro piuttosto che un approccio “noi prima di tutto”. Anche la religione ha il suo peso nel matrimonio. Per ragioni casuali, le coppie religiose se la cavano relativamente bene sul fronte matrimoniale oggi, hanno maggiori probabilità di sentire parlare delle norme di fedeltà e perdono, che tendono a promuovere matrimoni più forti e ad aiutare le coppie ad affrontare le sfide della vita coniugale con maggiore successo; hanno maggiori probabilità di essere inserite in reti sociali che valorizzano il matrimonio e la famiglia con la sensazione che ci sia una forza spirituale che sovrintende alla tua vita e che è utile per dare un senso alla sofferenza e ai sacrifici richiesti nel matrimonio e nella famiglia.

