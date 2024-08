Morirono 5 persone sulla Pozzallo-Modica. Era il 14 agosto 1991

Trentatrè anni fa (14 agosto 1991 )la strage sulla Strada Statale 194 Pozzallo – Modica”, da poco aperta, dove persero la vita i coniugi Carmelo Cannizzaro e Maria Civello e tre giovani anche loro modicani, Carmelo Floridia, Carmelo Basile, Salvatore Mavilla. Marito e moglie, insieme ai due figli minori, Giampiero e Antonello, che si salvarono miracolosamente, avevano trascorso la vigilia di Ferragosto con tutta la famiglia figli, fratelli e sorella, e stavano rientrando casa, nella frazione balneare modicana. Giunta la sera Carmelo Cannizzaro, postino, con la famiglia, a bordo della sua Fiat 127, si avviarono per rientrare in città, nella loro casa di Via San Giuliano (i figli in tutto sono 5). Imboccarono la SS. 194, una strada nuova moderna, a scorrimento veloce. Avevano appena superato il lungo rettilineo dopo il viadotto Cava delle Mele, quando, improvvisamente, dal senso opposto sopraggiunse una A112, il cui conducente ne aveva perso il controllo, sbandando. Carmelo Cannizzaro si portò sulla sua destra il più possibile ma l’impatto, violento, fu inevitabile. Oggi sono 33 anni da quel tragico incidente, restano i sopravvissuti, Giampiero ed Antonello, oggi maggiorenni, e gli altri tre figli, Giorgio, Corrado e Marco, e il ricordo di una tragedia con cinque morti.

La memoria ci dovrebbe ricordare di andare con cautela sulle strade.

Salva