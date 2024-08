L’inossidabile e redivivo “IL NOSTRO PARERE” festeggia il 50° di attività

Importante reunion operativa ieri sera, in un notissimo locale di Marina di Modica, de “Il Nostro Parere,” storico e, sicuramente, più longevo gruppo musicale modicano.

Sono stati discussi e pianificati alcuni progetti operativi della band per il 2025, in primis i festeggiamenti del 50° anno d’attività della band. “Il Nostro Parere”, nato nel 1972 dal rimaneggiamento del primo gruppo hard rock della provincia “Unreal Metamorphosis”, s’impose subito all’attenzione e notorietà di pubblico e critica per il suo spregiudicato ed originale modo di interpretare i grandi successi blues e rock di quegli anni di protesta giovanile, riuscendo, persino, a partecipare al “Gonfalone D’Oro”, noto ed importante programma musicale su Rai Radio 3. Il gruppo, fondato da Angelo Giurdanella (chitarra), Peppe Scucces (batteria) e Giancarlo Stella(voce), ha subito, nel corso degli anni, alcuni necessari rimaneggiamenti, mantenendo. però. sempre intatta la struttura base. Lo storico bassista, Saro Romano fu sostituito da Piero Cassone, mentre alle tastiere, suonate originariamente da Uccio Venticinque, si sono avvicendati Domenico Pisana, Frank Roccaro e Carmelo Rendo (questi ultimi due presenti ancora).

L’ultima esibizione pubblica della band risale al 2020 con la partecipazione “on line” (si usava così nel periodo Covid al “I maggio in musica”- organizzato da Davide Pusiol e Maurizio Trevisan, per la “raccolta fondi per l’Ospedale di Bergamo “, con il brano “The doc of the Bay” di Otis Redding (che potete sempre vedere ed ascoltare su YouTube) e con il concerto live “sold out”, nell’agosto di quell’anno, presso il Palace Hotel di Modica.

“In questo incontro abbiamo voluto pianificare con certezza, le nostre attività nel prossimo 2025” – dice Angelo Giurdanella -. Nel 2021 avevamo già quasi pronto il nostro cd per i festeggiamenti del 50° anno di attività della band (1972-2022), ma il Covid bloccò tutto! Abbiamo deciso così di rimandare, ma in queste cose si sa, riascoltando questo e rivedendo l’altro, abbiamo tardato ancora. Pazienza, presenteremo l’album del nostro cinquantesimo nel 2025!”. “La band è stata sempre un po’ penalizzata dalla mancanza di residenza effettiva mia e di Frank a Modica – aggiunge Giancarlo Stella (voce e front-man ) – ma entrambi siamo stati sempre sul pezzo e sempre presenti in ogni occasione! Lo dico, ci faremo sicuramente perdonare nei prossimi anni, se Dio vuole!”

Il management della band, oltre alla presentazione del cd “Il Nostro Parere Fifty”, ci tiene a fare sapere che sarà il gruppo base nella serata commemorativa (prossima estate 2025) per i festeggiamenti del 60° anno della nascita di Marina di Modica (nel 2015 fu organizzata per i 50 anni, con tanto di diretta televisiva, una memorabile serata, in Piazza Mediterraneo, con la partecipazione dei compianti Franco Cilia e Saverio Terranova). Oltre a ciò, “Il Nostro Parere”, parteciperà, sempre nel 2025, anche alla kermesse “La notte dei Musici”, organizzata per “festeggiare in musica” i tanti personaggi-musicisti-cantanti, protagonisti del libro di successo del 2021, “Musici della Contea di Modica”, di Saro Cannizzaro e Francesco Roccaro(Adierre Editore), con la prefazione di Roby Facchinetti dei Pooh.

