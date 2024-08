Consiglio comunale: “Presto” diretta streaming web

Il Consiglio comunale di Modica potrebbe avere a breve la diretta streaming web delle sedute, secondo quanto pubblicato sul sito dell’ente, per l’affidamento “diretto” per la fornitura, dotazione servizi e piattaforma cloud. Il tutto per un periodo complessivo di dieci anni è stato affidato alla società “Microvision srl”. “Esprimo grande soddisfazione – ha dichiarato la Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo – per l’obiettivo finalmente raggiunto, che vedrà presto concretizzarsi con le dirette streaming dell’attività consiliare. Ribadisco – continua – l’importanza della comunicazione diretta con i cittadini e la loro partecipazione attiva ai lavori della civica assise. La trasmissione in diretta streaming delle sedute consiliari soddisfa l’ideale di una piena trasparenza e partecipazione democratica della cittadinanza tutta ai lavori della civica assise. Un’esigenza avanzata da diversi consiglieri e dagli stessi cittadini che agevola, oltretutto, l’ufficio di presidenza in quella che è la stesura dei verbali”.

A breve l’aula consiliare sarà dotata di tutte le attrezzature necessarie così da poter usufruire del servizio streaming prima possibile. Come si dice in questi casi, meglio tardi che mai.

Salva