Monterosso Almo. Da 10 giorni la Guardia Medica senza ambulanza

Da lunedì della settimana scorsa che nella sede della Guardia Medica del borgo montano ibleo manca l’ambulanza. Si pensava ad un guasto meccanico . Ma così non è. I consiglieri di minoranza , subito intervenuti appena appresa la notizia, si sono recati presso la sede monterossana della GM e gli è stato riferito che una ambulanza a Vittoria è risultata guasta e Monterosso ha dato l’unica ambulanza che aveva in attesa che il mezzo di soccorso vittoriese venisse sistemato. Molto si chiedono con quale criterio sia stata presa questa decisione. Un comune come Monterosso, lontano dagli Ospedali e da altri centri di soccorso, che viene “ privato” anche temporaneamente ( già dieci giorni) di un servizio essenziale come il servizio dell’ambulanza per tanti sembra una decisione grave ed azzardata. Da tenere in considerazione che il personale del 118 è comunque presente in sede anche se manca fisicamente l’ambulanza. Tanti i monterossani che sono venuti a conoscenza solo ieri di questo grave fatto. I cittadini monterossani esausti e stanchi di subire si rivolgono quindi alle istituzioni ed alle autorità competenti ( sia politiche che non) perché intervengano immediatamente ed urgentemente prima a dare una spiegazioni perché Monterosso “si “ ed altri comuni limitrofi “ no” e poi a ripristinare senza perdere tempo Il servizio dell’ambulanza di cui non se ne può fare a meno.

