Chiusa la prima fase della preparazione per il Modica Calcio

Sono già trascorse due settimane dall’inizio della preparazione del Modica Calcio targato Mattina Pitino e Danilo Radenza, il gruppo squadra sotto la guida del tecnico, Pasquale Ferrara, e l’occhio vigile del Direttore Generale, Marcello Pitino, ha lavorato duramente in vista dell’inizio della stagione 2024/2025.

La preparazione ha visto andare in scena una doppia seduta per tutta la settimana, mattina in palestra e pomeriggio lavoro tattico e con il pallone. Mister Ferrara ha potuto lavorare con buona parte del gruppo sin dai primi giorni, per poi inserire i nuovi innesti, come Arquin e Idoyaga, arrivati successivamente.

È stata una fase importante anche per costruire il gruppo e amalgamare giovani e più esperti, con Pettinato alla guida della difesa, composta tra gli altri da giovani come Mallia e Denaro, o Incatasciato che ha messo in campo la sua esperienza a Modica per aiutare i giovani a centrocampo. Un lavoro importante in vista della stagione per farsi trovare pronti con un gruppo che viaggia spedito verso un obiettivo comune.

In questa fase non sono mancati gli allenamenti congiunti che hanno visto i rossoblù impegnati prima con il Priolo, formazione che milita in Promozione, test chiuso con il risultato di 6-0 per la formazione modicana che ha visto andare a segno: Susino, Belluso, Margaritini, doppietta di Arquin e gol finale di Success. Nel secondo test, contro il Niscemi, tra le candidate alla vittoria del campionato di Promozione, la formazione della Contea ha chiuso con il risultato di 1-0, al “Vincenzo Barone”, godendosi la prima perla di Idoyaga che batte l’estremo difensore avversario con un tiro al volo di sinistro, specialità della casa.

Stanno lavorando a parte, invece, Cacciola, Mollica, Palmisano e Rotante, i quattro stanno recuperando dai rispettivi infortuni, tutti di lieve entità.

Adesso sono previsti tre giorni di riposo a cavallo di Ferragosto in vista della ripresa per la seconda parte di questa preparazione che porterà all’inizio di stagione tra Campionato e Coppa.

