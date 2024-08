Ragusa, grande attesa per “L’aria è piena di cromosomi pericolosi”

Stasera alle ore 21.00, in via Prof. Carmelo Pisana a Ragusa, sarà portato in scena lo spettacolo “L’aria è piena di cromosomi pericolosi” di Giorgio Bertolusso, con Francesca Morselli, Simonetta Cuzzocrea, Marilena Trovato, adattamento e regia Simonetta Cuzzocrea, aiuto regia Pino Migliorisi e Giovanni Dimartino.

A parlarci di questo spettacolo nel dettaglio, la regista Simonetta Cuzzocrea.

Simonetta, ti abbiamo visto recitare e adesso ti possiamo apprezzare anche come regista. Cosa ti piace di più?

Ho deciso di occuparmi della regia di questo spettacolo perché ho amato troppo questo testo dal primo momento. Ho avuto davanti agli occhi lo spettacolo così come è oggi. Ma io sono un’attrice che ama essere diretta e così come ho avuto la fortuna di fare fino ad ora, adesso voglio continuare a lavorare con registi che possano dirigermi in modo da imparare sempre di più. È una bella esperienza quella di occuparsi della regia ma preferisco fare solo l’attrice.

Di cosa parla questo spettacolo?

Il testo consta di tre monologhi. Tre donne diverse fra loro per età e condizione che raccontano il loro rapporto con gli uomini della loro vita. Lo spettacolo è leggero e divertente ma offre spunti di riflessione in diversi momenti. Uno spettacolo assolutamente delizioso, scritto da un bravissimo attore e drammaturgo, Giorgio Bertolusso che mi ha dato l’opportunità di adattarlo e di portarlo in scena a Ragusa.

Parlami dei vari attori dello spettacolo

Oltre a me, saranno in scena Francesca Morselli e Marilena Trovato. La prima, giovane ed esperta attrice ragusana con cui ho già condiviso il palcoscenico. La seconda, di Caltagirone, conosciuta al trentennale della Confessione di Manfrè e con la quale è nata una grande amicizia. Adesso finalmente abbiamo avuto l’opportunità di portare in scena un lavoro come questo.

Cosa aspettarsi da questo spettacolo?

Questo spettacolo è nuovo, originale, divertente, elegante, delicato, femminile e …bisogna venire a vederlo! Mi preme fare alcuni ringraziamenti: innanzitutto a Pino Migliorisi e a Martino Di Martino per la collaborazione e l’assistenza tecnica, e poi un ringraziamento a Germano Martorana che ci ha voluto in questa stagione estiva all’interno del cartellone degli eventi.



