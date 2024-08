Comiso. “Le dimissioni dell’assessore Arezzo: Sintomo della crisi economico finanziaria”

“Le dimissioni dell’assessore al Bilancio Giuseppe Arezzo sono un evidente sintomo della crisi economico-finanziaria del Comune che da ultimo abbiamo illustrato e denunciato”. E’ quanto afferma il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Gigi Bellassai. “L’assessore Giuseppe Arezzo – sottolinea – ha svolto con impegno il suo lavoro e ha mostrato sempre garbo istituzionale e rispetto per tutti i consiglieri, svolgendo con serietà il suo ruolo amministrativo. Le dimissioni, tuttavia, benché per motivi personali, avvengono a ridosso di Ferragosto e subito dopo l’approvazione del bilancio consuntivo che presenta 5,5 milioni di euro di disavanzo e 20 milioni di fatture da pagare con le conseguenze che tutti percepiscono ed è dunque difficile non pensare che non vi sia alcun collegamento fra questi fatti e le dimissioni. E’ necessario e doveroso precisare tuttavia che la responsabilità di questo disastro economico-finanziario e dunque amministrativo acclarato da bilanci degli ultimi anni e sancito anche dai revisori dei conti, possa essere attribuita all’assessore Arezzo che ha svolto questo ruolo da appena un anno, tentando di gestire tecnicamente una situazione apocalittica senza averne alcuna responsabilità politica, perché gli errori e le gravi criticità finanziarie si sono assommate, come avevamo illustrato dettagliatamente, prevedendo quello che sta succedendo, basta vedere gli atti e i verbali consiliari di questi sei anni”.

“Perdendo l’assessore al bilancio Giuseppe Arezzo, proveniente dalla società civile, a cui ribadiamo la nostra stima personale e professionale – ancora Bellassai – la Giunta municipale si presenta sempre più come una sorta di monocolore sempre più spostato a destra nel quale – come successo in passato – le presenze non provenienti dalla politica/partitica sono usati per fini elettorali e poi dopo pochi mesi scaricati. Una situazione politica e amministrativa davvero difficile con la città in stato di abbandono e l’oggettiva incapacità di uscire da questa crisi economico-finanziaria, che ora con le dimissioni dell’assessore al Bilancio è destinata ad aggravarsi, riversando i sui gravi effetti sulla comunità”.

Tutti i consiglieri comunali di maggioranza, il Presidente del Consiglio e gli assessori esprimono gratitudine all’assessore Giuseppe Arezzo per la professionalità dimostrata e per l’eccellente lavoro svolto, in più di un anno, con efficacia e puntualità. Con rammarico prendono atto delle ragioni esposte dall’assessore Arezzo, di natura esclusivamente privata: riuscire a conciliare impegni personali e professionali con un’azione amministrativa efficace e continua, diventa purtroppo sempre più difficile. Rimane il lavoro svolto, i rapporti umani, caratterizzati da grande correttezza, e l’eccellente capacità di mettere tutti, consiglieri e assessori, in condizione di capire al meglio una materia tecnica e complessa quale la finanza pubblica.

L’avvio della seconda stagione Schembari che ha visto l’assessore Arezzo protagonista di ben 4 bilanci non può certo essere oscurata dalla dietrologia a cui le opposizioni tentano di abituare i loro elettori che si riducono di elezione in elezione proprio per l’aggressione verbale a cui si spingono, trascinando via la sensibilità di un uomo che si è prestato alla politica, mettendosi in gioco senza sconti e che con responsabilità ha rimesso al Sindaco la delega più cruciale nella vita pubblica.

La lettura dell’immiente catastrofe finanziaria è una nota stonata, in una vicenda caratterizzata da un clima di lealtà e correttezza.

Le dimissioni hanno una motivazione personale, l’unica a cui va dato rispetto e veridicità.

A questa logica ottusa rispondiamo con l’unitarietà che è il nostro valore aggiunto, lo stesso che da anni i Comisani premiano e continueranno a premiare. Qualcuno se ne faccia una ragione.

“Le dimissioni dell’assessore Arezzo non sono sicuramente un fulmine a ciel sereno. Era prevedibile questa defezione. E, se devo dirla tutta, credo che l’assessore, al di là delle questioni professionali che non discuto, abbia avuto ragione nel fare un passo indietro”. E’ quanto afferma il capogruppo di Coraggio Comiso al consiglio comunale, Salvo Liuzzo, a proposito delle novità che stanno riguardando da vicino la composizione della giunta Schembari. “Ho avuto modo di apprezzare la moderazione dell’ormai ex assessore durante le sedute d’aula del Consiglio comunale – chiarisce ancora Liuzzo – nonché il coraggio di avere provato a migliorare la situazione. Ma i continui commissariamenti, i consueti ritardi nella presentazione dei bilanci, i frequenti richiami dei revisori dei conti, il disavanzo certificato dal consuntivo 2023 esitato l’altro giorno e l’enorme massa passiva di fatture insolute, per quanto elementi non riconducibili al suo operato ma ad una gestione generale, per così dire, disinvolta, hanno comportato, a mio avviso, questa scelta inevitabile. Riconosco al dottore Arezzo l’onestà intellettuale di avere riconosciuto il fallimento della gestione del recupero crediti affidato ad Area Riscossioni, anche questa situazione che ha ereditato e cercato di gestire tra mille difficoltà. Così come riconosco all’assessore pure la scelta di non prorogare il rapporto con l’agenzia privata di recupero crediti, a seguito delle innumerevoli critiche mosse dalle opposizioni e, in particolare, dal sottoscritto, durante la scorsa campagna elettorale. Per queste ragioni sono, in un certo senso, contento per la fine di quel percorso: sarebbe stato ingiusto doversi accollare il fallimento dell’ente quando tutti sappiamo che, al dottore Arezzo, non è possibile attribuire colpe degne di nota”. “Alla fine della fiera, a parte le motivazioni personali, che bisogna rispettare – conclude Liuzzo – risulta chiara, più di ogni parere o documento contabile, la certificazione della gestione fallimentare dalla quale, evidentemente, qualcuno comincia a prendere le distanze. La love story politica con gli elettori volge al termine”.

