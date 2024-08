“The wall” Maikol Benassi vestirà l’azzurro del Ragusa Calcio

E’ un guerriero, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Una pedina di sicuro spessore, perno della prossima difesa azzurra. Il nuovo Ragusa colpisce ancora una volta nel segno con l’arrivo di Maikol Benassi, 34 anni, originario di Viareggio, lo scorso campionato autore di una stagione molto convincente tra le file del Siracusa. E, quest’anno, invece, vestirà la maglia delle aquile. Difensore centrale, 182 centimetri, classe 1989, Benassi spiega di essere stato convinto a rimanere in Sicilia “dalla nuova proprietà e dal direttore i cui progetti sono molto ambiziosi visto che mirano, soprattutto, a coinvolgere l’intera città affinché si possa crescere assieme. Contento di rimanere un altro anno in Sicilia, io che ho girovagato molto e che qui mi sono trovato molto bene. Si sta cercando di creare qualcosa di estremamente importante che possa fornire lo stimolo a tutto l’ambiente di essere coinvolto per come merita. Adesso è il momento dell’impegno e del lavoro e noi ce la vogliamo mettere tutta. Con il nostro esempio, cercheremo di stimolare gli altri a fare bene e, soprattutto, i tifosi a starci vicino sin da queste battute d’avvio della nuova stagione”.

