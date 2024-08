“Music Summer Night”. Torna la Notte Bianca a Marina di Modica

Venerdì 2 agosto 2024, arriva il divertimento, torna il tanto atteso spazio dedicato ai giovani, perché torna in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica ”Music Summer Night” la notte bianca. Dopo Ludwig, sabato scorso, che ha coinvolto tantissimi giovani e non solo loro, che si sono ritrovati a godersi, come una volta, una bella e coinvolgente serata di sano divertimento e di allegria, senza bisogno di spostarsi altrove. Del resto i giovani lo sanno bene, la formula della “notte bianca” è stata da sempre sinonimo di successo, di buona musica e di grande partecipazione. L’inizio della serata è previsto intorno alle ore 22.00, con l’esibizione show dance a cura dei ragazzi di Ritmo. E poi sul palco, alcuni tra i migliori deejay nostrani come Ivan Cappello, Giovanni Veca, Gabriele Adamo, Germatt, Luca Ragusa, Mattia Trovato. Il tutto sarà scandito dall’inconfondibile voce di Federico Bonomo. L’ingresso sarà come sempre gratuito per dar modo a tutti di partecipare e di vivere un’estate all’insegna della musica e del divertimento a Marina di Modica.

