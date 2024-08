Comiso. Al via lavori di ristrutturazione servizi igienici pinacoteca

Avviati i lavori di ristrutturazione dei servizi igienico sanitari dell’ ex mercato ittico a Comiso (pinacoteca). “E’ l’ultimo passaggio in una struttura, che oggi, è il tempio della cultura nazionale e internazionale. Lo afferma l’assessore ai servizi tecnici, Giovanni Assenza.

” In una location in stile tardo barocco dove insiste la Fondazione Bufalino, a breve il museo delle ceramiche del Maestro Caruso, cornice di numerosi eventi e appuntamenti di valenza culturale, da anni si attendeva che i servizi igienico sanitari allocati nel peripatos della struttura venissero ristrutturati – commenta Giovanni Assenza. Ora, nella nostra visione di città e di civiltà, stiamo provvedendo e siamo già intervenuti per ridare decoro a tutta la struttura, nell’ultima parte non ancora attenzionata. I lavori – conclude Giovanni Assenza- dureranno circa 15 giorni e saranno pronti per accogliere il pubblico nelle prossime manifestazioni e nei prossimi eventi che saranno organizzati subito dopo l’estate”

