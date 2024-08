Comiso. Gli Istituti Monserrato e Saliceto destinatari di fondi per manutenzione

“Due gli interventi previsti, sempre su mia iniziativa, dalla Finanziaria regionale e destinati al Comune di Comiso nell’ambito delle misure adottate a sostegno degli enti locali”. Lo annuncia il Presidente del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, on. Giorgio Assenza, dopo l’approvazione della manovra giunta ieri al termine di una lunga seduta dell’organo legislativo siciliano.

“Due importanti interventi manutentivi per un importo complessivo di 100.000 euro, riguardanti l’abbattimento di barriere architettoniche nel plesso “Monserrato” (per 50.000 euro) e l’ installazione di attrezzature sportive e la pavimentazione di Auditorium, Palestra e Sala mensa nel plesso “Saliceto” (per altri 50.000 euro). Si tratta di due importanti opere che hanno lo scopo di migliorare la fruizione, il comfort, la funzionalità degli ambienti scolastici in due degli istituti “storici” e principali della città. Interventi da tempo attesi – conclude l’on. Assenza – ai quali si è data adeguata risposta”.

