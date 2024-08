Assessore Nicastro, depuratore Vittoria e rete fognaria Scoglitti. La verità

Il progetto riguardante il completamento e il potenziamento del depuratore di Vittoria e della rete fognaria di Scoglitti merita una operazione verità. “Perché i fatti – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, intervenuto in proposito nell’ultima seduta del consiglio comunale – meritano di essere menzionati così come si sono svolti. Non c’è alcun bisogno di appendersi medagliette al petto, soprattutto da parte di certa opposizione che vorrebbe fare apparire le cose così come non sono”. “Il progetto – spiega Nicastro – è stato più volte posto sotto attenzione dai governi precedenti a guida Pd dopo la delibera Cipe n. 60 del 2012 (governo Monti) che l’attuò attraverso l’ambito della programmazione inerente al “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2007-2013”. A seguire, ci fu l’attenzione riservata dalle varie misure finanziarie come il “Decreto Sblocca Italia” e il “Patto per il Sud” del governo Renzi, a quel tempo Pd. Misure seguite e poste sotto attenzione anche attraverso una serie di interlocuzioni con l’on. Nello Dipasquale durante il mio primo mandato da consigliere comunale di opposizione. Poi, il commissario unico straordinario Giugni diede l’input definitivo per far sì che le procedure potessero diventare finalmente concrete”. “In più voglio aggiungere – prosegue Nicastro – che siamo stati noi, oggi, nella veste di amministratori, a seguire, passo dopo passo, sin dal primo giorno, tutte le fasi di un procedimento molto complesso nelle conferenze dei servizi che si sono succedute a Palermo. L’ho fatto io insieme al mio collega, l’assessore Salvatore Avola, al dirigente, l’architetto Elio Cicciarella, e all’allora consulente a titolo gratuito del sindaco, l’architetto Angelo Dezio. Anzi, a onor del vero, fu proprio quest’ultimo a far sì che la dotazione, inizialmente prevista intorno ai 20 milioni, fosse portata sino a 44 perché, altrimenti, si sarebbe corso il rischio di animare un progetto che non sarebbe mai servito a nulla, assolutamente incompleto. Sono tutte persone che dobbiamo ringraziare per come si sono spese per la nostra città. Questa è la verità dei fatti. Poi, che ci siano altri che vogliano prendersi i meriti, ben vengano. A noi non cambia nulla. E’ importante che il progetto possa essere concretizzato per dare finalmente risposte a tutti. Questa è l’unica cosa cruciale. Le polemiche le lasciamo a chi vuole farle”.

