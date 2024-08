Emanuele Cappello e l’Avimecc Modica ancora insieme

L’Avimecc Modica affida la preparazione atletica dei biancoazzurri a Emanuele Cappello, che anche per la stagione 2024/2025 curerà la forma fisica della formazione biancoazzurra che il 13 ottobre sarà al via per il sesto anno consecutivo nel campionato di serie A3.

Un binomio che dura da cinque anni e che si va a consolidare di stagione in stagione. Dopo aver scritto una pagina di storia da giocatore, infatti, Emanuele Cappello seppur in vesti differenti è stato sempre al fianco dei “Galletti” riuscendo sempre a tirare fuori il meglio dagli atleti a disposizione, curandone nei minimi dettagli la preparazione fisica.

“Quello che inizierà a breve – spiega Emanuele Cappello – sarà il mio quinto anno da preparatore fisico della Volley Modica, società che mi ha dato tanto anche quando indossavo questa maglia da giocatore. Quindi, gli anni passati insieme con questi colori non si contano. Sono molto contento della fiducia riposta in me da parte del presidente Ezio Aprile, del DG Luca Leocata e di tutto il resto della dirigenza. Una conferma – continua – passata anche dalla possibilità di poter svolgere un corso nazionale per esperti di preparazione fisica della pallavolo. Questa sintonia con la famiglia Volley Modica – sottolinea Cappello – è indubbiamente frutto della collaborazione e del comune intento con coach Enzo Distefano, grande professionista e compagno di tante avventure. Anche a lui devo tanto. Con lui, insieme al resto dello staff tecnico, siamo già al lavoro per pianificare la stagione. Ho avuto modo di contattare già tutti gli atleti vecchi e nuovi per iniziare al meglio la preparazione fisica. Come ogni anno da parte della società è stato fatto uno sforzo in più per costruire una squadra competitiva e puntare alle zone alte della classifica. Magari, non parliamo di nomi di atleti blasonati o provenienti da serie superiori, ma sicuramente un mix di giovani atleti e qualcuno con esperienza per assemblare una squadra che possa regalarci belle soddisfazioni. Quello di serie A3 -conclude Emanuele Cappello – non sarà un campionato facile, perchè il girone Blu da qualche anno è composto da squadre super attrezzate che puntano al salto di serie. La nostra voglia è di vedere sempre più persone al “PalaRizza” per sostenerci e che possano vedere un livello di pallavolo che a Modica è sicuramente tra i più alti, visto che l’Avimecc Modica è la seconda piazza a livello regionale dopo Catania”.

