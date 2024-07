Marefestival a Pozzallo. Orietta Berti grande mattatrice sul palco

E’ sempre lei la signora della musica leggera italiana. Decenni di dominio incontrastato sul palco. Ne fanno un’icona riconoscibile e ammirata da varie generazioni. Ecco perché ieri sera, all’esordio di Marefestival eventi, il cartellone di iniziative di richiamo promosso dal Comune di Pozzallo, con il sostegno della Regione e l’organizzazione della Marcello Cannizzo Agency, c’erano migliaia di persone, giovani e meno giovani, ad applaudire Orietta Berti. Anche in questa occasione, ha saputo vestire i panni di un vero e proprio “animale” da palcoscenico, dando fondo a tutte le frecce più stimolanti dalla faretra del proprio repertorio artistico. I grandi successi, le canzoni evergreen, i brani più recenti hanno animato una scaletta eccezionale che non ha mancato di scatenare l’entusiasmo del pubblico. “Ciao Pozzallo – ha detto Orietta dal palco – sono felice, stasera, di essere qui con voi. E tutto per divertirci con le mie canzoni”. Meglio di così, questa sezione di appuntamenti del cartellone estivo, con il Marefestival eventi, non poteva cominciare. Ancora una volta sono stati premiati la spontaneità e la capacità di coinvolgere Orietta Berti. Agli organizzatori ha fatto molto piacere che ci fossero anche molti giovani. Significa che il messaggio legato alla promozione di un evento di richiamo è passato. Era questo, insomma, che si voleva tornare a vedere, una piazza piena per assistere a un appuntamento di spessore, di grande coinvolgimento. Orietta Berti è stata, ma non c’erano dubbi, la scelta migliore per avviare questo cartellone di eventi che si annuncia davvero molto interessante. E se il buongiorno si vede dal mattino…

