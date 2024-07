Autobus in fiamme: tutti salvi i passeggeri

Mineo: Un autobus di linea che trasportava 19 persone ha preso fuoco lungo la Strada Statale 417, È successo a Mineo in provincia di Catania. Grazie al tempestivo intervento dell’autista, che appena accortosi delle fiamme ha immediatamente messo in salvo gli occupanti prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo. Per fortuna, nessuno si degli occupanti, ha avuto conseguenze, se non tanta paura. A spegnere le fiamme i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania con una squadra del distaccamento di Palagonia, intervenuti sul posto con tempestività. Le cause, dell’incendio al mezzo sono in via di accertamento, Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi sono ancora in corso e sul posto sono presenti anche i Carabinieri della locale stazione

