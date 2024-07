Due nuovi presidenti per il Ragusa calcio. Si tratta di Gaetano Cutrufo e Francesco Coppa. Gaetano Cutrufo, cinquantatré anni, noto imprenditore specializzato nel settore Oil e Gas in Italia, gestisce una delle prime tre aziende nel settore dei tank per Lng che lavora in tutto il mondo. Titolare, insieme ai fratelli, di vari ristoranti, possiede una importante azienda di somministrazione pasti per mense aziendali. E’ inoltre socio di una società interinale. Nato a Siracusa dove è anche cresciuto e dove hanno sede parte delle sue aziende, ha ricoperto in passato il ruolo di presidente del Siracusa, del Palazzolo e, per una breve parentesi, anche dell’Imolese. “Entusiasta di avviare a Ragusa questa nuova esperienza – dice Cutrufo – una realtà territoriale che, in Sicilia, per i numeri che riesce ad esprimere, è invidiata da tutti. Cercheremo di fare lo stesso con la prima squadra di calcio della città, faremo sì, insomma, che possa essere invidiata da tutti”. Francesco Coppa, cinquant’anni, è un commercialista siciliano specializzato in finanza: chairman of the board e azionista di banca ContoEnjoy, presidente cda Minnella Coppa e Associati Legal firm con sede a Roma e Milano. E, ancora, presidente cda ed azionista Mc gestione crediti, società vigilata Banca d’Italia, presidente del cda di Psv Energy, società di Energia con sede a Roma, presidente di Ius Lab 21, rete tra studi con sede a Milano e presidente consorzio Five, consorzio di logistica con sede a Roma. Nato a Palermo ma cresciuto a Bivona, nell’Agrigentino, prima del suo definitivo trasferimento a Roma, dove hanno sede le sue aziende, è padre di due gemelli di nome Jacopo e Leone. E’ pronto a fornire il proprio importante contributo per fare crescere ulteriormente la squadra azzurra. “Se siamo qui – chiarisce – è perché vogliamo portare avanti un progetto complessivo dalle grandi prospettive. Riteniamo di potere trovare qui terreno fertile per fare crescere sempre di più il sodalizio azzurro”.

