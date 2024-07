Auditorium e Chiostro S. Maria del Gesù. Interrogazione di Spadaro

Il Consigliere comunale del PD, Giovanni Spadaro, si chiede, ma nello stesso tempo chiede al Sindaco, come mai da diversi mesi è chiuso l’Auditorium e il Chiostro di S. Maria del Gesù, monumento (di proprietà demaniale Ministero della Giustizia) tra i più belli di Modica e della Sicilia e affidato al Comune di Modica presumibilmente con un contratto di comodato d’uso. Apprendo – scrive Spadaro – che nei prossimi giorni all’interno del chiostro saranno organizzati eventi con il patrocinio del Comune di Modica. A tal proposito il rappresentante del PD, ha chiesto altresì al Sindaco Monisteri, che siano resi noti gli estremi dell’atto con il quale è stato rinnovato l’affidamento al Comune di Modica del complesso monumentale; Se sia stato pubblicato un bando per l’affidamento garantendo alle associazioni e ai privati interessati di partecipare e a quali condizioni; Se le iniziative che a breve si svolgeranno, all’interno del Chiostro e l’ incasso di eventuali ingressi a pagamento sono gestiti direttamente dal Comune o da terzi e, in quest’ultima ipotesi, sulla base di quale autorizzazione e/o provvedimento. Mi permetto di ricordare, nella mia qualità di Consigliere comunale, che un rilievo della Corte dei Conti e persino una determina del commissario straordinario, dott,ssa Ficano, prescrivono la messa a reddito dei beni comunali e pertanto si deve presumere che l’eventuale affidamento temporaneo a terzi dell’utilizzo del complesso monumentale debba prevedere un congruo introito per il Comune. Ed infine: per l’illuminazione e la fornitura di energia elettrica del complesso monumentale è prevista un’apposita gara o quanto sopra rientra nei contratti di fornitura di energia elettrica in essere con gli attuali gestori? Come al “solito” – conclude Spadaro, mi aspetto una risposta , magari prima degli eventi.

