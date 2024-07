Il tiro a volo di Modica, continua a raccogliere trofei in giro per il Mondo

Il tiro a volo a Modica ha una tradizione importante e di grandi successi. Una tradizione che si conferma con i risultati ottenuti in queste settimane dalla società ‘TAV, Tiro a Volo La Contea’ che continua, con i suoi tiratori, a raccogliere trofei in giro per il Mondo. In questi giorni, accompagnati dal consigliere FITAV e anima della società modicana Adriano Avveduto, sono stati ricevuti a Palazzo San Domenico, il Campione Italiano di Fossa Universale, Stefano Covato, e il Campione Europeo junior e assoluto, Giuseppe Fiume, che ha ottenuto il trofeo continentale in Repubblica Ceca e vincitore anche della gara di Coppa Europa .

