Maxi rissa sabato sera in un locale di Ispica (VIDEO)

Maxi rissa sabato sera in un locale di Ispica, nei pressi della zona archeologica. Sul posto i carabinieri. Di certo c’è che stanno circolando alcuni video in cui si vedono dei ragazzi darsele di santa ragione con gli uomini della sicurezza che cercano di sedare, con grande difficoltà, gli animi. Ci sarebbero feriti. L’episodio si è verificato poco dopo l’1 del mattino. Indagini in corso.

